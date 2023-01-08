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На Самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя

8 января 2023 22:48
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Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.

В воскресенье, 8 января, в Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны. Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале. Договоренность о переводе военных на родную землю была достигнута губернатором Дмитрием Азаровым.

Как и первый борт 6 января, сегодня глава региона встречал бойцов лично. Он отметил четкую координацию действий с Министерством обороны, которая позволила в кратчайшие сроки решить вопрос о переводе бойцов в наш регион.

«Благодаря четкому взаимодействию с Министерством обороны сегодня второй борт военнослужащих прибыл из ростовского госпиталя сюда, на Самарскую землю. Дальше лечение и реабилитация бойцов будет проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области сюда, на Самарскую землю. Для всех парней это очень важно. Важно это и для родных и близких, которые уже завтра смогут обнять своих защитников, такая возможность будет предоставлена», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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