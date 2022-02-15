Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ

147

Губернатор Самарской области проводит большое совещание по актуальным вопросам в сфере жкх. На связи - вся губерния. Впервые рабочее совещание сразу транслируется в социальные сети для удобства всех жителей. Губернатор Дмитрий Азаров вызвал на прямой и, ожидаемо, непростой разговор с земляками все ответственные стороны – глав муниципалитетов, руководство Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Фонда капремонта, ГЖИ, управляющих компаний. Свои вопросы, большинство из которых неудобные для ответственных структур и УК, озвучивают представители советов МКД, председатели ТСЖ, старшие по домам.

Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.



«Сегодня мы продолжаем нашу системную работу, которая ведется на регулярной основе в рамках наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере. Неоднократно, к сожалению, на уровне муниципалитетов, там, где полномочия определены по обслуживанию жилищного фонда, не всегда достаточно внимательно относятся к этой сфере, которая волнует абсолютное большинство жителей Самарской области. Не всегда и не везде есть контакт со старшими по домам, но, как договаривались - буду выходить на прямую связь с людьми, со старшими по домам, с людьми, которые в основном на общественных началах берут на себя ответственность за комфорт проживания в том или ином доме»,- подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава региона поблагодарил всех, кто берет на себя ответственность за многоквартирные дома, берется решать злободневные проблемы, требующие подчас очень непростых решений.



«Огромное спасибо старшим по домам, руководителям ТСЖ, ТСН, ЖСК. Трудно переоценить ваш​ вклад в​ работу по наведению порядка в сфере ЖКХ, и в этот период, когда идёт огромное количество нареканий жителей по содержанию территорий муниципалитетов, ликвидации последствий снегопадов. Не везде еще с задачами по расчистке территории в полной мере справились. В равной степени эта проблема качается внутридворовых территорий, территорий, прилегающих к жилищному фонду, расчистки крыш. Это тоже часть нашей работы, и об этом поговорим. Хотел бы услышать, как выстраивается работа, какие есть предложения, справедливые требования к управляющим компаниям, где они не дорабатывают, какой контроль ведётся со стороны глав муниципальных городов и районов и профильных отраслевых департаментов».



Напомним, прямая трансляция встречи организована в группе «Самарская область» ВКонтакте, пабликах городов и районов, онлайн ресурсах «Самарского областного вещательного агенства».



Задать свои вопросы сообщениями могут пользователи социальных сетей, которые смотрят трансляцию встречи в сети Интернет.



Вопросы и обращения можно направить любым мессенджером (смс, WhatsApp, Telegram, Viber) на номер 8-937-170-97-18 и посредством мессенджера Viber на номер телефона 8-987-155-52-63.



После личной встречи губернатора с земляками в феврале 2021 года в Самарской области был создан региональный Центр «Мой Дом» для поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Одним из главных направлений его работы стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг, подрядчиками и прочие вопросы. По итогам встречи были решены многие застарелые вопросы МКД, сообщает sova.info.

Фото: скриншот видео