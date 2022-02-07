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Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных

7 февраля 2022 20:39
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В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.

В понедельник, 7 февраля, состоялось очередное заседание регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова привела цифры, характеризующие эпидемиологическую обстановку в регионе. За последние сутки выявлено 3844 случая коронавируса, показатель заболеваемости составил 121,38 на 100 тысяч населения. 

В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.

За минувшую 5-ю неделю подтверждено почти 25 тысяч случаев COVID-19, что в 2 раза больше по сравнению с 4-й неделей года. Тенденция к росту показателей заболеваемости касается всех возрастных групп. Наибольшие – среди юных жителей 15-17 лет (1780,57 на 100 тыс. населения), 7-14 лет (1415,71 на 100 тыс. населения), до 1 года (883,7 на 100 тыс. населения). 

В разрезе социальных групп по-прежнему сохраняются высокие цифры заболеваемости работников сферы услуг. Существенный рост – среди работников образования. На значительно низком уровне, хотя и с небольшим повышением, - показатели заболеваемости в сфере торговли и общепита, что, как считают специалисты, обусловлено высокой долей привитых работников данных отраслей.

Охват тестированием в регионе на данный момент максимальный за весь период лабораторной диагностики – 928,3 на 100 тыс. населения.

Особую тревогу специалистов вызывает уровень заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю зафиксировано 64576 заболевших, что в 4,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 51,7% больше, чем неделей ранее. 

Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией прирос на 124% к предыдущей неделе, было зафиксировано 1255 случаев. По мнению Светланы Архиповой, такая ситуация может быть обусловлена тем, что заболевшие граждане не сразу обращаются за медицинской помощью, надеясь на легкое течение заболевания. «Очень важно донести до жителей просьбу обращаться за медицинской помощью, не надеясь на возможности самолечения», - подчеркнула руководитель ведомства.  

В завершение своего доклада Светлана Архипова сообщила об основных изменениях в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерация от 22.05.2020. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (введен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 № 4), вступивших в силу с 6 февраля.

Выписка пациентов, допуск в коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. Если пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходил лечение менее 7 календарных дней, то выписать его смогут после получения одного отрицательного результата теста на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19.

Утратил силу пункт о необходимости изоляции для контактных лиц, при этом необходимость соблюдать изоляцию сохраняется для амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом. 

Кроме того, по информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, с 6 февраля согласно Приказу Минздрава РФ, листки нетрудоспособности для пациентов с симптомами ОРВИ можно будет оформить дистанционно. Для этого нужно обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру своей поликлиники. С консультацией по телефону или видеосвязи больничный оформят пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. При этом заболевшим людям из группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями), беременным, родителям заболевших детей в возрасте до 6 лет будет необходима не удаленная консультация, а очный осмотр (врача нужно вызвать на дом). Регламент работы по данной системе в регионе отработан, отметил министр.

Амбулаторное лечение на данный момент проходят почти 100 тысяч человек – 50,5 тысяч с COVID-19 и 49 тысяч – с пневмонией и ОРВИ. В стационарах находятся почти 4 тысячи пациентов с коронавирусом и подозрением на него. «Частота госпитализаций непривитых граждан выше в 4 раза», - подчеркнул министр. Кратно растет число обращений в контакт-центр, за 5 неделю было более 65 тысяч звонков. Отработать их помогают волонтеры из числа студентов. По словам заместителя председателя Совета ректоров вузов Самарской области, ректора Самарского университета Владимира Богатырева, к волонтерской работе привлекаются студенты старше 18 лет, они работают по сменам – не дольше 4 часов в сутки. На утренние и дневные смены выходят студенты учреждений СПО, вечером с 16 до 20 часов – студенты вузов. Участники оперштаба отметили необходимость разработать систему поощрения волонтеров со стороны вузов. 

Уровень вакцинации от COVID-19 в регионе не достиг планового: сейчас привито 82,6% жителей от плана, или 53,2% населения. Повторную вакцинацию прошли 44,2% жителей. За прошедшую неделю было привито чуть более 17 тысяч человек, это почти вдвое меньше, чем на позапрошлой неделе. Прививки от гриппа сделали 74% населения от планового значения. При этом 6 муниципальных образований уже превысили плановые показатели, а 8 муниципалитетов не достигли среднеобластного значения. Работу по активизации темпов вакцинации оперштаб поручил наладить в самое ближайшее время. 

Также члены оперштаба обсудили и приняли решение снять ограничения на проведение диспансеризации в отношении призывников региона. 5,5 тысячи граждан призывного возраста смогут пройти медицинский осмотр в соответствии с графиком, который будет разработан минздравом региона и военным комиссариатом.

 

Фото из открытых источников


 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Коронавирус

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