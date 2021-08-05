Михаил Мурашко назвал шесть регионов России с высокими темпами вакцинации от коронавируса

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Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выше всего в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Наиболее высокие темпы вакцинации имеют Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чеченская Республика, Самарская область", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом лидерами по охвату вакцинации сегодня являются, по словам министра, Белгородская область, Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ.

Министр добавил, что профилактику коронавируса среди людей старше 60 лет следует продолжать.

"Сохраняется тенденция количества заболевших и молодого возраста, это особенность течения современного заболевания. Но вот еще одна такая важная вещь, что мы обращали большое внимание на вакцинацию лиц старшего возраста, и это действительно имеет эффект, поскольку снижение заболеваемости у этой категории населения старше 60 лет отмечается именно за счет ранее проведенной вакцинации в весенний период и начале летнего периода. В то же время продолжать профилактику в группах старше 60 лет просто крайне необходимо, это наш акцент и приоритет для всех учреждений системы здравоохранения", - сказал он.

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