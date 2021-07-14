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Мурашко: что делать при плохом самочувствии после вакцинации

14 июля 2021 20:35
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"Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь".

При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - посоветовал Мурашко.

"В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - подчеркнул министр.

"Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр.

 

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Теги: вакцинация Мурашко последствия

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