Мурашко: что делать при плохом самочувствии после вакцинации

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При плохом самочувствии после прививки от коронавируса следует вызвать врача или скорую помощь, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - посоветовал Мурашко.

"В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что все прошло нормально", - подчеркнул министр.

"Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжелой аллергической реакции", - сказал министр.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова