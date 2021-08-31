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Глава Минздрава отметил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более

31 августа 2021 20:09
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Мурашко заявил, что у пациентов наблюдаются симптомы неврологического характера, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Долгий ковид" у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, может оставаться еще шесть-девять месяцев и более. В частности, могут наблюдаться симптомы неврологического характера, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы и другие, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания - так называемый "длинный ковид" - могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Мурашко добавил, что пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и направляться для реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях в зависимости от состояния.

 

Фото:   Александр Астафьев/POOL/ТАСС

 

Теги: "долгий ковид" Михаил Мурашко

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