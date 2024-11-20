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Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом

20 ноября 2024 12:57
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Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработана методика высокотехнологичной двигательной реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. Она проведена у 176 пациентов с рассеянным склерозом и подтвердила эффективность. Методика способствует улучшению навыков бытовой деятельности и самообслуживания пациентов, увеличивает их социальную активность и повышает качество жизни. Проект выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Особенность методики - в использовании мультисенсорной системы активной реабилитации с биологической обратной связью. Участники проекта проходили реабилитационный курс с применением аппаратно-программного комплекса (АПК) ReviMotion, разработанного в СамГМУ, и Стабилотренажера ST-150.

ReviMotion - тренажер для активного восстановления опорно-двигательного аппарата, с помощью которого комплексы упражнений лечебной физкультуры выполняются в игровой, интуитивно понятной форме. Система содержит 560 комплексных упражнений, направленных на различные группы мышц верхних и нижних конечностей. Игровая среда обеспечивает вовлечение пациента в процесс выполнения упражнений. Кроме того, АПК включает систему оптического трекинга, которая отслеживает правильность выполнения упражнений. Результат для пациента отражается в игровой среде в виде действий персонажа, то есть, пользователь может управлять виртуальным аватаром, а для врача - в удобном протоколе в виде графика или таблицы с указанием данных о движениях пациента и с динамикой изменений.

«С каждым участником проекта было проведено 10 индивидуальных занятий с инструктором на тренажере ReviMotion с периодичностью два раза в неделю на территории Центра семейной реабилитации инвалидов города Самара, – рассказал директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров. - Продолжительность курса составила четыре недели.  До и после тренинга пациенты проходили постуральные пробы на стабилоплатформе ST-150, которая измеряет координаты центра давления стоящего на ней человека на опорную поверхность, регистрирует перемещение массы тела и передает сигнал на подключенный к ней компьютер с дальнейшим анализом функции равновесия. Проведенные нами исследования доказали эффективность применения АПК ReviMotion у пациентов с различными заболеваниями неврологического профиля. Разработанная методика тренингов помогает сформировать у пациентов правильный двигательный стереотип, поддерживать статическое и динамическое равновесие, повысить координацию движений, снизить риски падения, активизировать познавательную деятельность».

До и после прохождения курса провели тестирование двигательных функций участников проекта с помощью Шкалы баланса Берга, Расширенной шкалы инвалидности (Expanded Disability Status Scale - EDSS), Теста Timed Up and Go (TUG), Теста ходьбы на 25 футов (Timed 25-Foot Walking test) и Индекса Бартела. Также до и после прохождения курса реабилитационных занятий исследовали когнитивный и психоэмоциональный статус пациентов с использованием различных психофизиологических тестов. Кроме того, врачи-неврологи оценили неврологический статус пациентов перед началом курса и после его окончания.

В рамках проекта проведены обучающие семинары для врачей по работе с оборудованием и практическому проведению реабилитационных занятий по разработанной методике. Для пациентов с рассеянным склерозом и членов их семей провели просветительские вебинары, посвященные новым направлениям высокотехнологичной двигательной реабилитации. Подготовлены методические рекомендации для пациентов и врачей «Современные аспекты рассеянного склероза: от критериев диагностики до реабилитации».

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