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В Самаре продолжается капитальный ремонт Дворца культуры имени В.Я.Литвинова 

4 апреля 2025 18:27
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На сегодняшний день полностью завершен ремонт и реставрация кровли, фасада и оконных конструкций, отреставрирована настенная и потолочная живопись, мозаика, а также часть потолочных и настенных декоративных элементов, люстр и бра.

 В Кировском районе Самары продолжается капитальный ремонт Дворца культуры имени В.Я.Литвинова.

Об этом рассказал 2 апреля в рамках своего прямого эфира с жителями глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.

На сегодняшний день полностью завершен ремонт и реставрация кровли, фасада и оконных конструкций, отреставрирована настенная и потолочная живопись, мозаика, а также часть потолочных и настенных декоративных элементов, люстр и бра.

В проект ремонтно-реставрационных работ вносятся изменения в части гидроизоляции фундамента здания, устройства подпорной стенки внутреннего дворика и слаботочных систем. Также во Дворце предстоит полностью восстановить деревянные полы, реставрировать мраморные покрытия, оборудовать отсутствующую ранее систему аварийного освещения и завершить систему вентиляции.

В здании Дворца размещаются 3 больших зала. Каждый зал будет оснащен современным оборудованием.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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