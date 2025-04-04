 Самарский врач – неонатолог рассказала о пользе грудного вскармливания

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Врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева:



«Грудное вскармливание - это не просто питание для младенца, но и очень важный элемент для здоровья матери. Период грудного вскармливания и объем молока имеют очень большое значение.



Почему же так важно кормить ребёнка грудью?



Польза грудного молока для ребёнка:



Грудное молоко — источник необходимых питательных веществ. Оно снижает риск развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Грудное вскармливание положительно сказывается на формировании челюстно-лицевой системы и прикуса, а также снижает риск развития кариеса.



Антитела, содержащиеся в грудном молоке, способствуют формированию иммунной системы младенца. Дети на 14% реже болеют острыми респираторными инфекциями.



Грудное вскармливание позитивно сказывается на когнитивных способностях ребёнка.



Метаболическое программирование. Профилактическая роль грудного молока сказывается с наличием в нём гормонов, обладающим программирующим воздействием на метаболизм. Это также способствует снижению риска ожирения в более старшем возрасте.



Психо-эмоциональная роль грудного вскармливания. Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики.



Положительное влияние на здоровье матери:



Физическое здоровье. Грудное вскармливание помогает в восстановлении после родов. Матери, которые кормят грудью, имеют меньшие риски развития рака груди и яичников, сахарного диабета, остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний.



Психоэмоциональное состояние. Грудное вскармливание способствует высвобождению гормона окситоцина, что улучшает взаимодействие между матерью и ребёнком, но и способствует эмоциональному благополучию матери. При этом отмечается снижение уровня послеродовой депрессии.



Удобство и экономические выгоды. Грудное молоко всегда доступно, оно не требует времени на приготовление, не портится в груди, имеет идеальную температуру. Финансовые выгоды грудного вскармливания - при кормлении исключительно грудным молоком мама экономит семейный бюджет.



У грудного вскармливания есть ряд преимуществ. Помните: поддержка со стороны близких и консультация специалиста помогают справиться с трудностями и наладить процесс."

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