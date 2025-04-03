Жителей региона приглашают принять участие в Фестивале здоровья

238

4 апреля с 11: 00 до15.00 в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов, а также вступить в ряды доноров. 18+



С 10:00 до 13:00 напротив магазина Familia будет работать мобильный пункт сдачи крови. При себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. С рекомендациями по подготовке и с противопоказаниями можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/3BCyfD.



В коворкинге «Наше место» можно будет проверить работу сердца с помощью ЭКГ и пройти УЗИ молочной железы и щитовидной железы.



С 11:00 до 15:00 врачи разных специальностей проведут осмотр и консультацию: онколог (осмотр кожи), дерматовенеролог (осмотр родинок), терапевт, оториноларинголог, офтальмолог (проверка зрения), а также специалист по трихологии.



Также в рамках мероприятия можно будет сделать экспресс-тесты на уровень глюкозы, кислорода в крови, сдать тест на ВИЧ, гепатит B и C.



Доступно для гостей от 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.



Здоровье – высшая ценность жизни. Не упустите уникальную возможность пройти консультации и экспресс –диагностику у ведущих специалистов региона.

Фото: минздрав СО