Фестиваль здоровья: жители Самары смогут бесплатно пройти профилактические обследования

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4 апреля с 10:00 до 15:00 в МЕГЕ Самара пройдет Фестиваль здоровья, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. В рамках него желающие смогут не только проверить здоровье, но и стать донором крови.

МЕГА Самара совместно с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером проведут Фестиваль здоровья, в котором примут участие 8 медицинских организаций региона.

В ходе мероприятия можно будет бесплатно пройти такие медицинские обследования, как: УЗИ щитовидной и молочной желёз, экспресс-анализ крови на гепатит В и С, ВИЧ и уровень глюкозы, проверку степени нарушения зрения, осмотр и консультации терапевта, онколога, дерматовенеролога и оториноларинголога и другие профилактические обследования. Помимо этого можно будет сдать донорскую кровь.

Принять участие в фестивале смогут посетители от 18 лет. Также понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Специалисты напоминают: регулярные профилактические обследования помогают вовремя выявить, а иногда и предотвратить целый ряд заболеваний.

Подробнее о программе можно узнать в социальных сетях МЕГИ Самара.