«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Рубин»

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В субботу, 5 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина». Игра 23 тура МИР РПЛ начнется в 14:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET, здесь будут расположены активности Speed-attack, «Стена удачи», «Плинко», а также можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо.

Также на гейте №3 вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников вместе с футболистками женской команды Марией Дурновой и Тияной Матич проведут автограф-сессию на гейте №3. Начало — 13:00.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе.

Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой. А еще всех гостей ждет приятный бонус — купон на скидку на первую стрижку в любом филиале сети «Барбер Штаб».

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS4, где вы сможете сыграть за любимый клуб в EA FC вместе с блоггером ACOOL.

На 4 этаже будут работать игровая зона с настольным теннисом.

Точки с аквагримом расположены в А403 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Рубин».

Для посещения необходима карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе и получить бесплатный билет на игру. График работы МФЦ, 3 гейт: 10:00 — 15:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча в тестовом режиме будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".