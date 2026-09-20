Итоговая явка на платформе ДЭГ составила почти 91%

Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования завершилось. С её помощью свой выбор сделали более 3,6 млн человек. Итоговая явка составила 90,87%.

Пол избирателей

- Женщины — 64%

- Мужчины — 36%

Возраст избирателей

- 18-35 лет — 27%

- 36-50 лет — 43%

- старше 50 лет — 30%

Топ регионов по количеству проголосовавших

Московская область — 666,3 тыс. Свердловская область — 301,4 тыс. Ростовская область — 238,9 тыс. Алтайский край — 227,4 тыс. Челябинская область — 176,2 тыс.

Голосование длилось с 18 по 20 сентября. Проголосовать на платформе ДЭГ как на выборах депутатов Госдумы, так и на региональных и местных выборах могли жители 32 регионов.