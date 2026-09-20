Итоговая явка на платформе ДЭГ составила почти 91%

Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования завершилось. С её помощью свой выбор сделали более 3,6 млн человек. Итоговая явка составила 90,87%.
Пол избирателей
- - Женщины — 64%
- - Мужчины — 36%
Возраст избирателей
- - 18-35 лет — 27%
- - 36-50 лет — 43%
- - старше 50 лет — 30%
Топ регионов по количеству проголосовавших
- Московская область — 666,3 тыс.
- Свердловская область — 301,4 тыс.
- Ростовская область — 238,9 тыс.
- Алтайский край — 227,4 тыс.
- Челябинская область — 176,2 тыс.
Голосование длилось с 18 по 20 сентября. Проголосовать на платформе ДЭГ как на выборах депутатов Госдумы, так и на региональных и местных выборах могли жители 32 регионов.