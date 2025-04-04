В Самаре открылся международный патриотический форум

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3 апреля в Самарской области стартовал Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память», объединивший более 300 участников из регионов России и зарубежных стран. На базе загородного комплекса «Циолковский» молодые активисты и эксперты обсудят актуальные подходы к сохранению исторической памяти в преддверии 80-летия Победы. Организаторами Форума выступили Правительство Самарской области и ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке Сторонников Единой России и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.

Форум открыла панельная дискуссия, в ходе которой приглашённые почётные гости обсудили роль молодёжи в сохранении исторического наследия.

Дискуссия-открытие Международного молодёжного исторического форума «Сохранённая память» началась с приветственного обращения к участникам Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко: «Дорогие друзья!

Приветствую участников Международного молодёжного исторического форума «Сохранённая память»!

В преддверии юбилея Великой Победы в Самарской области собрались единомышленники, которые вносят большой вклад в сохранение исторической памяти. За долгие годы работы вы получили большой опыт в создании общественных инициатив, приуроченных к памятным датам, стали настоящей опорой и поддержкой для ветеранов Великой Отечественной войны, организовали большое количество событий в память о тех, кого уже нет с нами, но кто героически защищал нашу Родину.

Текущий год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.

Перед вами открыты большие возможности оказаться в числе тех, кто будет транслировать важные исторические смыслы и заложит их в основу организации будущих событий, связанных с победами России. Общими усилиями и под руководством опытных наставников вам предстоит выбрать верные форматы для трансляции исторической правды нынешним и будущим поколениям, чтобы каждый помнил о великих подвигах наших предков.

На форуме вы сможете вместе создать гражданско-патриотические проекты и предложить их к проведению в своих регионах в Год защитника Отечества, став наставниками для сообществ неравнодушных граждан.

Уверен, что мероприятие будет организовано на достойном уровне. Желаю успехов!».

Герой России Максим Девятов обратился к участникам с важными словами: «Когда я смотрю на вас, то вижу ту же решимость, что была у наших дедов и прадедов, ту, которую наблюдал на СВО у бойцов. Ваш фронт — это фронт правды и памяти. Сохраняя историческую истину, вы защищаете будущее нашей страны. Помните — нет большего уважения к подвигу предков, чем честное продолжение их дела».

Особенно значимо участие Максима Девятова, Героя России, на открытии Международного молодёжного исторического форума «Сохранённая память». В рамках образовательной программы залы загородного комплекса «Циолковский» были переименованы в честь Героев России и Советского Союза из Самарской области. Один из залов назван в его честь.

Анастасия Рябова, исполнительный директор «Волонтёров Победы», подробно рассказала о концепции форума: «Сохранённая память – уникальная площадка, где соединяются теория и практика патриотической работы. В год 80-летия Великой Победы особенно важно объединить усилия молодёжи из разных регионов и стран для сохранения исторической правды. Мы сознательно сделали программу максимально практико-ориентированной. Каждое направление работы — это не просто лекции, а лаборатория по созданию конкретных проектов. Уверена, что многие из этих инициатив будут реализованы в регионах и станут частью общероссийской программы празднования 80-летия Победы и Года защитника Отечества».

Наталья Рогова, министр молодёжной политики Самарской области, подчеркнула важность проведения таких мероприятий: «Сегодня мы наблюдаем искренний интерес молодого поколения к истории нашей страны. Этот форум — не просто мероприятие, а мощный импульс для системной работы по патриотическому воспитанию. Каждый проект, который здесь будет создан, станет важным вкладом в подготовку к 80-летию Великой Победы. Особенно ценно, что участники приехали из разных регионов и стран, что позволяет обмениваться лучшими практиками».

Михаил Леонов, проректор Самарского университета и глава регионального отделения Российского исторического общества, отметил значимость форума с точки зрения исторической памяти: «Как историк, я особенно рад видеть, как профессиональное сообщество и молодёжные организации находят общий язык. Современные технологии позволяют по-новому рассказывать о прошлом, но важно сохранять научную достоверность. Форум «Сохранённая память» создаёт уникальную среду, где академические знания соединяются с инновационными подходами в просветительской работе».

Также с приветственным словом в формате видеообращения к участникам на панельной дискуссии обратились Алексей Викторович Романов, Герой Российской Федерации, референт Управления Президента Российской Федерации, а также Николай Константинович Имчук, ветеран Великой Отечественной войны.

Впереди у участников три дня интенсивной работы по ключевым направлениям. В треке «Руководители центров» лидеры волонтёрских организаций будут разрабатывать стратегии развития добровольческого движения, разбирая успешные кейсы. Медиаспециалисты на направлении «Россия с любовью» освоят инструменты создания правдивого исторического контента под руководством ведущих экспертов. Особый интерес вызывает трек «Наследую Победу», где участники разработают интерактивные образовательные продукты с применением современных технологий или интерактивных форматов. Не менее важными станут дискуссии о традиционных ценностях и разработка социальных проектов для НКО в рамках направления «Ценности, которые нас объединяют». Завершится форум 5 апреля торжественной церемонией в МТЛ «Арена», где будут объявлены лучшие патриотические проекты, поданные на конкурс «Росмолодёжь.Гранты».

Фото – Министерство молодежной политики Самарской области