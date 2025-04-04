В Самаре временно ограничат движение в районе дома №70 по ул.Льва Толстого

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В предстоящие выходные в историческом центре Самары начнется ремонт теплосети в районе дома № 70 по улице Льва Толстого. Технологическое повреждение на подземных коммуникациях будут устранять специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».



В связи с необходимостью проведения земляных работ временно на указанной локации будет закрыто движение автотранспорта. Ограничение будет действовать с 06:00 5 апреля по 07:00 9 апреля.



В период ремонта общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:



- автобусы маршрутов № 37 и № 47 будут осуществлять перевозки по ул. Льва Толстого – ул. Самарской – ул. Некрасовской – ул. Галактионовской, а далее снова выезжать на ул.Льва Толстого, продолжая движение по своим обычным маршрутам (в обратном направлении для объезда будут задействованы эти же улицы);

- автобусы маршрута № 46 будут следовать по ул. Самарской – ул. Некрасовской – ул. Галактионовской – ул.Льва Толстого и далее – по привычному маршруту (в обратном направлении автобусы поедут по этим же улицам).



ПАО «Т ПЛЮС» приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта инженерных коммуникаций.