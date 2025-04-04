Тольяттинские спасатели провели урок безопасности для школьников села Нижнее Санчелеево

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4 апреля в ГБОУ СОШ села Нижнее Санчелеево Ставропольского района состоялась встреча с представителями Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

Учащиеся 4–9 классов стали слушателями инструктажа по мерам безопасности в весенне-летний период. В ходе урока были затронуты важные темы, такие как пожарная безопасность в условиях природных пожаров и правила поведения на водоёмах.

Спасатели дали ценные рекомендации о том, как действовать при обнаружении возгорания, и напомнили номера экстренных служб.

В практической части мероприятия спасатели продемонстрировали ученикам устройство и техническое оснащение аварийно-спасательного автомобиля, что позволило глубже понять особенности работы спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО