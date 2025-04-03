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В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»

3 апреля 2025 11:44
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В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»

В Историческом парке «Россия – моя история» 5 апреля в 16.00 состоится открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?».

Организаторы:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России,
– Исторический парк «Россия — моя история»,
– Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.
– «Свежая газета. Культура».

Авторы представленных работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Алмалиева Екатерина, Атюшева Любовь, Афанасьева Екатерина, Григорьева Анна, Демидова Елена, Жулина Наталья, Иванов Владимир, Коломеец Геннадий, Крайнов Вениамин, Куприянов Павел, Курилов Владимир, Курочкин Сергей, Ларионов Андрей, Мишина Екатерина, Назарова Ирина, Привалов Владимир, Раскина Надежда, Рубинчик Владимир, Силютина Анна, Стрелец Юрий, Фомина Елена, Шерман Владислав, Шинкевич Наталия.

 «В чьих глаза красота?» – это первополосная рубрика издания «Свежая газета. Культура», выпускаемого Самарским областным отделением Союза журналистов России.
В марте 2025 года вышел в свет 290-й номер издания, а в августе-сентябре ожидается выпуск 300-го (!) номера газеты.
Героями рубрики «В чьих глазах красота?» становились художники, фотографы, дизайнеры – представители визуального искусства. На первой полосе публиковались их произведения. Но, всё это было в черно-белом исполнении. Теперь же на выставке зритель сможет увидеть произведения наших героев и в цвете, а заодно и познакомиться с авторами – творческие визитки на фотохудожников будут размещены в распечатанных материалах.

Выставка «В чьих глаза красота?» станет также неким творческим отчетом Фотообъединения областного Союза журналистов, так как устраивать итоговые выставки каждый год – хорошая традиция фотографического сообщества.
Символично, что выставка будет проходить в стенах Исторического парка «Россия – моя история», являющегося крупным современным мультимедийным комплексом.
Выставка отличается не только красками, но и разнообразием жанров – здесь можно увидеть такие жанры как «Природа», «Макро», «Абстракция», «Стрит» (уличная фотография), «Портрет» и прочее.

В рамках выставки «В чьих глаза красота?» планируется проведение творческих встреч с представителями культуры и искусства – героями рубрики, а также с членами редакции «Свежей газеты. Культуры».

Выставка будет работать с 5 апреля по 30 апреля. Вход – свободный.
Возрастные ограничения: 6 +.

Адрес: Исторический парк «Россия - моя история» ( г. Самара, ул. Красноармейская, д.131; ТК "Гуд`Ок", 3 этаж).

Теги: Мероприятия

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