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В Отрадном проводятся ремонтные работы двух амбулаториях

2 апреля 2025 16:43
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На данный момент завершаются внутренние отделочные работы, замена инженерных систем, а также проводится подготовка к выполнению работу по ремонту входных групп.

В Отрадном проводятся ремонтные работы двух амбулаториях, в которых получают медицинскую помощь жители отдалённых районов города. Медучреждения обновляют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На данный момент завершаются внутренние отделочные работы, замена инженерных систем, а также проводится подготовка к выполнению работу по ремонту входных групп. На время проведения ремонта жители города получают необходимую медицинскую помощь во взрослой поликлинике.

«В первой амбулатории приём пациентов будут вести участковый врач и медсестра. Также мы организуем забор крови для лабораторных анализов и диспансеризацию местных жителей. Вторая амбулатория, помимо участкового врача и медсестры, предоставит возможность консультаций с врачами узких специальностей по предварительному графику», - рассказала главный врач Отрадненской городской больницы Ирина Назаркина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году будет проведен капитальный ремонт 132 объекта здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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2 апреля 2025  16:43
В Отрадном проводятся ремонтные работы двух амбулаториях
38
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