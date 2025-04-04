В Самаре отменили два автобусных маршрута

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Из муниципального реестра исключили два автобусных маршрута. Соответствующее постановление подписал мэр Самары Иван Носков.

Под отмену попали маршруты № 229 "Центральный автовокзал — Транзитная" и № 253 "Кинотеатр "Луч" — Рынок "Норд". Основанием для этого стали заявления от организации-перевозчика.

"Перевозки пассажиров по этим маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам. Дважды проводились открытые конкурсы по выбору перевозчиков. На них не было подано ни одной заявки", — объясняли в департаменте транспорта Самары, пишет Волга-Ньюс.