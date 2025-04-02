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Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»

2 апреля 2025 09:59
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Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»

13 апреля в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга снова будет звучать музыка великого немецкого органиста и кантора. Продолжаем отмечать юбилей – 340-летие композитора.

Исполнители:

лауреат международных конкурсов руководитель барочной капеллы “Золотой век” Александр ЛИСТРАТОВ (виолончель, Москва) и Анна КАРПОВА (орган, Самара)

Начало в 16:00

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.

6+

Александр ЛИСТРАТОВ 

Один из ведущих специалистов в области исторического исполнительства, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век». Продолжатель виолончельных традиций Е. Гендлина, М. Флидермана, А. Красильникова, Брюно Коксе (Франция), Чарльза Медлама (Великобритания), Роэля Дильтиенса (Бельгия). Как солист и участник ансамблей выступает в таких залах, как Вигмор-холл (Лондон), Сен-Шапель (Париж), Папский замок в Авиньоне, Королевский замок в Варшаве, Троицкий замок (Прага), Большой Зал Санкт-Петербургской Филармонии и др.

В репертуаре Александра Листратова произведения от первых сонат для виолончели и бассо-континуо XVII века эпохи Фрескобальди и виолончелистов капеллы Святого Петрония, до композиторов XXI  века.

Теги: Мероприятия

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