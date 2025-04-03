В Нефтегорском и Алексеевском районах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры

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В настоящее время ведутся ремонтные работы в пяти офисах врачей общей практики сел Богдановка, Дмитровка, Зуевка Нефтегорского района, а также Ореховки и Герасимовки Алексеевского. Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.

«Уютные, светлые помещения, передовое оборудование и достойные условия важны не только для работы врачей, но и для пациентов», – подчеркнула главный врач Нефтегорской центральной районной больницы Наталья Мухортова.

Параллельно ведутся ремонтные работы в лечебном корпусе Алексеевской ЦРБ. После окончания ремонта около 9000 жителей Нефтегорского и Алексеевского районов смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. На время ремонтных работ специалисты оказывают медпомощь в приспособленных помещениях.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году также будут возведены 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта в селе Семеновка и поселке Новая Жизнь, а также в селе Несмеяновка Алексеевского района. Оставшиеся в районе ФАПы планируется модернизировать до 2030 года. Жители небольших населенных пунктов, где отсутствуют стационарные медицинские объекты, продолжают получать помощь благодаря мобильным медицинским бригадам и ФАПам.

Фото: минздрав СО