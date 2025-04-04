Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре

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По его мнению, городу нужно три линии метро.

Уже существующая линия должна дойти до ж/д вокзала. Вторая линия пройдёт вдоль улицы Карла Маркса, а третья к новому стадиону и району «Кошелев».

Особое внимание планируется уделить улучшению транспортной доступности промышленных объектов. Сейчас станция «Юнгородок» находится далеко от заводов до них идти 35 минут или ехать на трамвае.

Поэтому хотят построить новую станцию между предприятиями, как это было задумано ещё при планировании первой линии метро, сообщает ГТРК-Самара.