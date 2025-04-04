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СМИ: потерпевший крушение в Египте батискаф «Синдбад» не сталкивался с чем-либо

4 апреля 2025 21:47
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В результате осмотра затонувшего судна членами технической комиссии никаких повреждений на корпусе обнаружено не было.

Потерпевший крушение у побережья курорта Хургада в Египте батискаф «Синдбад» не сталкивался с чем-либо. Об этом 4 апреля сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на технический отчет о причинах и обстоятельствах крушения, пишут "Известия".

«Первая проверка подтвердила, что подводная лодка не подверглась прямому столкновению, и результаты были проанализированы более подробно в окончательном отчете, который был передан государственному обвинению», — отмечает издание.

Из-за отсутствия запасного капитана на пути от берега к морской платформе судном управляли несколько дайверов, рассказал капитан «Синдбада». По его словам, причиной крушения может быть «вмешательство в системы» батискафа перед началом рейса.

В издании также подчеркнули, что в результате осмотра затонувшего судна членами технической комиссии никаких повреждений на корпусе обнаружено не было.

Крушение батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады произошло 27 марта. На борту были 45 граждан РФ, шестеро из которых, включая двоих детей, погибли.

 

Фото:  freepik.com

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