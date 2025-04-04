Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала, почему каждой женщине необходимо поддерживать здоровье глаз

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Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог Ирина Леонтьева:



«Во время беременности организм женщины претерпевает множество изменений, направленных на поддержание жизни плода и подготовку к родам. Они затрагивают все органы и системы, включая зрительную.



Будущие мамы могут столкнуться со снижением остроты зрения, сухостью глаз, а также появлением черных точек и помутнений. Изменения в состоянии глаз во время беременности можно разделить на три категории:



Проявляющиеся еще до зачатия. Если до беременности у женщины уже были проблемы со зрением - близорукость, дальнозоркость или астигматизм, важно пройти обследование еще на этапе планирования ребенка.



Если во время осмотра врач выявляет признаки периферической дистрофии сетчатки, то он может рекомендовать провести лазерную коагуляцию, которую необходимо сделать до 35-37 недели беременности. Своевременное лечение позволит свести риск возникновения серьезных осложнений во время естественных родов.



Физиологические. Происходят из-за повышения уровня прогестерона и задержки жидкости в организме. Во второй половине беременности и в послеродовом периоде уровень внутриглазного давления снижается и нормализуется в течение первых месяцев после родов.



Рекомендуется записаться на прием к врачу-офтальмологу дважды за время беременности: при постановке на учет и в середине третьего триместра.



Общие системные изменения. Некоторые сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, могут ухудшить зрение. Необходимо своевременно посетить врача-офтальмолога, чтобы оценить состояние глазного дна.



Окончательное решение о методе родоразрешения всегда принимает врач акушер-гинеколог. Он ориентируется на рекомендации врача-офтальмолога и результаты проведенной диагностики.



Для профилактики зрения во время беременности рекомендуется:



Соблюдать сбалансированное питание, включая необходимые витамины и микроэлементы.



Избегать чрезмерной нагрузки на глаза.



Выполнять простые упражнения для глаз.



Регулярно посещать офтальмолога по месту прикрепления полиса ОМС.



Помните, что здоровье Ваших глаз — это важная часть общего благополучия во время беременности. Заботьтесь о себе и своем зрении, а также не забывайте обращаться к специалистам при возникновении любых проблем".

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