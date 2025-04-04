Самарская область – единственный регион России, который выделил беспрецедентный бюджет на обновление инфраструктуры накопления ТКО

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Работу в этом направлении отметили на текущей неделе в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В 2024 году муниципалитетам из областного бюджета по поручению губернатора Вячеслава Федорищева было выделено 295 млн. рублей, что уже позволило отремонтировать 734 контейнерных площадки, приобрести 7622 мусоросборника, обустроить 198 контейнерных площадок и ликвидировать 22 несанкционированные свалки. На те же цели в 2025 году в бюджете предусмотрели 625 млн. рублей, что позволит приобрести в этом году более 10 тысяч контейнеров, ликвидировать 20 несанкционированных свалок, обустроить новые и отремонтировать существующие контейнерные площадки в количестве более 1600 единиц.

«В частности, к апрелю департамент городского хозяйства Самары расставил почти 1600 новых мусоросборников, работа продолжается. Согласно данным аналитики в Самаре критически не хватает мусоросборников для равномерного накопления ТКО в течение суток. По этим адресам город в первую очередь выставляет новые баки», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артём Ефимов.

Несмотря на то, что по закону содержание контейнерной площадки – обязанность её балансодержателя (муниципальных властей, управляющих компаний и ТСЖ), региональный оператор не остался в стороне от этого вопроса. С января АО «Экология» самостоятельно закупило более двух с половиной тысяч накопителей, часть из них – для крупногабаритных отходов.

​«Это была необходимая мера, так как многие перевозчики, работавшие с прошлым регоператором, одномоментно забрали ранее установленные контейнеры. Мы оперативно установили свои», – прокомментировал генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

​Сейчас АО «Экология» установила 2178 контейнеров. Этого недостаточно для покрытия всей Самарской области, именно поэтому работа по обновлению контейнерного парка – общая задача органов государственной власти, органов местного самоуправления и регионального оператора.

​«Мы продолжаем совместную работу с муниципалитетами по составлению реестра площадок, нуждающихся в обновлении», – добавил Андрей Шестаков.

Фото: минприроды СО