В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта

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Администрация Самары скорректировала реестр муниципальных маршрутов. Поправки предусматривают переименование трех остановочных пунктов.

Теперь пассажирам автобусных маршрутов № № 11, 61, 88 и 261 придется привыкать к новому названию остановки "ул. Первомайская" по Волжскому проспекту. Ее переименовали в "Самарский спортивный лицей".

Также новое название дали остановке "ул. Арцыбушевская" по ул. Полевой. Теперь ее будут объявлять: "улица Арцыбушевская, больница имени Пирогова". Изменения затронут автобусные маршруты №№ 24, 34, 41 и 46, а также трамвйные: №№ 3, 4, 5, 15, 18, 20, 20к и 22.

Из названия остановки "ТЦ Мега-Икеа" по Московскому шоссе (24 км) убрали слово "Икеа", так как этот магазин давно закрылся. Остановка будет называться "ТЦ Мега". Изменения затронут автобусные маршруты №№ 67 и 87, пишет Волга Ньюс.