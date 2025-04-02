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Тольяттинский врач: профилактический медицинский осмотр ребенка, что важно знать родителям

2 апреля 2025 14:39
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Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года.

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

 "В вопросах профилактики неинфекционных заболеваний у детей - самое главное вовремя выявить риски этих заболеваний и предупредить их. Для этих целей проводятся профилактические медицинские осмотры. С учётом анатомо-физиологических возрастных изменений детского организма определен перечень обследований, лабораторной диагностики и консультации специалистов.

Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр еще будучи новорожденным, далее – каждый месяц до года. Затем профилактические осмотры проводятся ежегодно до достижения им совершеннолетия.

В возрасте 1 месяц ребёнка консультируют узкие специалисты и ему проводится целый ряд исследований: УЗИ внутренних органов, тазобедренных суставов, головного мозга и сердца.

По итогам обследований участковый врач-педиатр понимает:
 какие риски развития заболеваний есть у ребёнка
 какие выявлены функциональные отклонения или заболевания.

Врач составляет план наблюдения ребёнка, чтобы это заболевание не развилось или не перешло в хроническую форму.

В 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования: УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек, электрокардиография, общий анализ крови, мочи и другие.

Очень важно, чтобы родители знали о таком алгоритме проведения профилактических осмотров, предусмотренных для каждого возраста. И обязательно приводили своих детей на обследования и выполняли рекомендации врачей по результатам профосмотров.

Также важно уделить повышенное внимание к детскому здоровью в школьные годы. Именно в этот период дети интенсивно растут, меняется их организм. И своевременное выявление отклонений позволит избежать серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем.

Большое внимание при проведении профосмотров у детей уделяется диагностике эндокринологической, неврологической, сердечно-сосудистой и репродуктивной патологиям. Чтобы вырос здоровый взрослый, должен быть здоровый ребёнок".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Тольятти

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