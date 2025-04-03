День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам

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Общественная организация "Родные люди" приглашает будущих родителей отпраздновать День беременных тепло, уютно и полезно. Гостей ждет насыщенная программа с лекциями врачей, необычной викториной, живой музыкой, творческим мастер-классом и обменом опытом с молодыми мамами. Также на празднике будет презентован бесплатный комплексный курс подготовки к родительству «Под сердцем». Вход свободный.

Дата и место: 6 апреля 2025 г. 12:00. ул. Галактионовская, 38

Программа мероприятия:

12:00 – Цикл мини-лекций от экспертов клиники доказательной медицины "ДиплоДок"

Специалисты – педиатр, аллерголог-иммунолог, нефролог Елена Баранникова и невролог Гулия Сафина – ответят на самые волнующие вопросы:

"Бэби-блюз и послеродовая депрессия: можно ли профилактировать и как пережить?"

"Три состояния новорожденных, которые пугают родителей, но являются нормой"

"Как помочь коже новорожденного адаптироваться к внешней среде?"

13:00 – Квиз "Жизнь до рождения"

Интерактивная викторина от перинатального психолога Анны Гусаровой и презентация бесплатного курса подготовки к родам и родительству "Под сердцем" (при поддержке Фонда президентских грантов)

13:30 – Концерт инструментальной музыки

Выступление музыканта оркестра Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хана.

14:00 – Художественный мастер-класс

Участницы смогут нарисовать стильный и яркий интерьерный постер для своего ребенка. Мастер-класс проведет выпускница курса «Под сердцем», молодая мама и художница Татьяна Чернобровкина. Количество мест ограничено

Дополнительные активности:

Подарки для гостей

Атмосферная фотозона с профессиональным фотографом

Открытые беседы с молодыми мамами – выпускницами программы "Под сердцем"

Запись на новый поток бесплатного курса для беременных "Под сердцем"

Информация об организаторе:

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» (РООПССО «Родные люди»). С 2015 года оказывает благотворительную помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми, реализует социальные семейные проекты.

Проект «Под сердцем», в рамках которого проводится мероприятие, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. За 2024 год в проекте приняли участие боле 130 беременных и их мужей.

В 2023 году создано большое Семейное пространство “Родные люди” на ул.Галактионовской, 38. Это комплексный центр, где семьи могут получить не только материальную, психологическую, юридическую помощь, но и участвовать в различных проектах , лекциях, мастер-классах.

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