Я нашел ошибку
Главные новости:
Космический полумарафон пройдет в Самаре
Космический полумарафон пройдет в Самаре
4 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
4 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Пока аномально жаркое лето в Самарской области не ожидается
Пока аномально жаркое лето в Самарской области не ожидается
Тольяттинка силой пыталась отправить мужа, с которым разводилась, в реабилитационный центр
Тольяттинка силой пыталась отправить мужа, с которым разводилась, в реабилитационный центр
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
Устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
Госуслуги ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников
Госуслуги ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников
3 апреля утром в Кинельском районе в движении загорелся КАМАЗ
3 апреля утром в Кинельском районе в движении загорелся КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.55
-0.32
EUR 91.2
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам

3 апреля 2025 10:58
177
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам

Общественная организация "Родные люди" приглашает будущих родителей отпраздновать День беременных тепло, уютно и полезно. Гостей ждет насыщенная программа с лекциями врачей, необычной викториной, живой музыкой, творческим мастер-классом и обменом опытом с молодыми мамами. Также на празднике будет презентован бесплатный комплексный курс подготовки к родительству «Под сердцем». Вход свободный.

Дата и место: 6 апреля 2025 г. 12:00. ул. Галактионовская, 38

Программа мероприятия:

12:00 – Цикл мини-лекций от экспертов клиники доказательной медицины "ДиплоДок"
 Специалисты – педиатр, аллерголог-иммунолог, нефролог Елена Баранникова и невролог Гулия Сафина – ответят на самые волнующие вопросы:

  • "Бэби-блюз и послеродовая депрессия: можно ли профилактировать и как пережить?"

  • "Три состояния новорожденных, которые пугают родителей, но являются нормой"

  • "Как помочь коже новорожденного адаптироваться к внешней среде?"

 13:00 – Квиз "Жизнь до рождения"
 Интерактивная викторина от перинатального психолога Анны Гусаровой и презентация бесплатного курса подготовки к родам и родительству "Под сердцем" (при поддержке Фонда президентских грантов)

13:30 – Концерт инструментальной музыки
 Выступление музыканта оркестра Самарского академического театра оперы и балета Евгения Хана.

14:00 – Художественный мастер-класс
 Участницы смогут нарисовать стильный и яркий интерьерный постер для своего ребенка. Мастер-класс проведет выпускница курса «Под сердцем», молодая мама и художница Татьяна Чернобровкина. Количество мест ограничено

Дополнительные активности:

  • Подарки для гостей

  • Атмосферная фотозона с профессиональным фотографом

  • Открытые беседы с молодыми мамами – выпускницами программы "Под сердцем"

  • Запись на новый поток бесплатного курса для беременных "Под сердцем" 

Информация об организаторе:

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» (РООПССО «Родные люди»). С 2015 года оказывает благотворительную помощь беременным и нуждающимся семьям с детьми, реализует социальные семейные проекты.

Проект «Под сердцем», в рамках которого проводится мероприятие, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. За 2024 год в проекте приняли участие боле 130 беременных и их мужей.

В 2023 году создано большое Семейное пространство “Родные люди” на ул.Галактионовской, 38. Это комплексный центр, где семьи могут получить не только материальную, психологическую, юридическую помощь, но и участвовать в различных проектах, лекциях, мастер-классах.

18+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
03 апреля 2025, 11:44
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
Выставка будет работать с 5 апреля по 30 апреля. Вход – свободный. Общество
145
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
02 апреля 2025, 09:59
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Продолжаем отмечать юбилей – 340-летие композитора. Культура
407
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
01 апреля 2025, 09:38
«Заварка» продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен»
На очередной встрече участницами артист-тока станут художницы и фотографы Наталья Шульгина и Ольга Фролова. Культура
1049
В центре внимания
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
3 апреля 2025  13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
76
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
405
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
357
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
367
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1 апреля 2025  10:41
С 1 апреля 2025 года Отделение СФР по Самарской области перечислит пенсии в проиндексированном размере более 63 тысячам жителей региона
1468
Весь список