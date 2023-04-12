Медработники в отдаленных селах Кошкинского района оказывают помощь жителям на новом автотранспорте

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Медработники в селах Тенеево и Старая Ивановка Кошкинского района оперативно оказывают неотложную помощь жителям, доставляют лекарства, осуществляют диспансерное наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями на новом автотранспорте, приобретенном по национальному проекту «Здравоохранение».



Всего в 2022 году подразделения центральной районной больницы пополнили 5 санитарных автомобилей на базе «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта».



«Эти машины незаменимы для организации работы мобильных бригад, которые выезжают к пациентам на дом, посещают людей старшего возраста для проведения вакцинации и диспансеризации, обслуживают маломобильных жителей, доставляют биоматериалы в лабораторию. При необходимости с их помощью мы также доставляем пациентов в офис врача общей практики или поликлинику для прохождения обследования», — пояснил главный врач Кошкинской центральной районной больницы Виталий Салманидин.



С начала года фельдшеры и врачи общей практики выполнили на новых машинах более 700 выездов к пациентам.



Благодаря национальному проекту в нескольких населенных пунктах Кошкинского района также обновлены условия оказания медицинской помощи. Отремонтированы офис врача общей практики в селе Новая Кармала и ФАП в соседнем населенном пункте — Старая Кармала, в 2021 году в селе Большая Романовка возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Таким образом, более 4300 жителей района получают медицинскую помощь в улучшенных условиях.





Фото: минздрав СО