Медработники в отдаленных селах Кошкинского района оказывают помощь жителям на новом автотранспорте

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прежде всего, убирают с газонов остатки прошлогодней листвы и мусор, приводят в порядок клумбы.
 В Самаре к теплому сезону готовят и самарскую набережную
На нем можно будет узнать самую актуальную информацию о карьерных возможностях в университете.
В СамГМУ пройдет открытое мероприятие «Построй карьеру в СамГМУ»
28 апреля будут названы победители всероссийского проекта «Узнай Россию. Предприниматели-земляки».
Жителей Самарской области приглашают принять участие в итоговом мероприятии проекта, посвящённого предпринимателям-землякам
На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки».
15 апреля после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
Самарская область - в числе лидеров по количеству заявок.
Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»
Как и в предыдущий средник, основной акцент городских и коммунальных служб города на ручной уборке территорий от мусора, накопившегося за зимний период, и листвы.
В Самаре прошел второй санитарный средник
На фестивале будет представлена обширная показательная и лекционная программа.
15 апреля в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг Человека»
Они высадили 6,5 тысячи сеянцев сосны.
Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в Рачейском бору
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.18
0.44
EUR 89.73
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Медработники в отдаленных селах Кошкинского района оказывают помощь жителям на новом автотранспорте

12 апреля 2023 16:55
155
С начала года фельдшеры и врачи общей практики выполнили на новых машинах более 700 выездов к пациентам.

Медработники в селах Тенеево и Старая Ивановка Кошкинского района оперативно оказывают неотложную помощь жителям, доставляют лекарства, осуществляют диспансерное наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями на новом автотранспорте, приобретенном по национальному проекту «Здравоохранение».

Всего в 2022 году подразделения центральной районной больницы пополнили 5 санитарных автомобилей на базе «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта».

 «Эти машины незаменимы для организации работы мобильных бригад, которые выезжают к пациентам на дом, посещают людей старшего возраста для проведения вакцинации и диспансеризации, обслуживают маломобильных жителей, доставляют биоматериалы в лабораторию. При необходимости с их помощью мы также доставляем пациентов в офис врача общей практики или поликлинику для прохождения обследования», — пояснил главный врач Кошкинской центральной районной больницы Виталий Салманидин.

С начала года фельдшеры и врачи общей практики выполнили на новых машинах более 700 выездов к пациентам.

 Благодаря национальному проекту в нескольких населенных пунктах Кошкинского района также обновлены условия оказания медицинской помощи. Отремонтированы офис врача общей практики в селе Новая Кармала и ФАП в соседнем населенном пункте — Старая Кармала, в 2021 году в селе Большая Романовка возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Таким образом, более 4300 жителей района получают медицинскую помощь в улучшенных условиях.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины.
12 апреля 2023, 16:44
Состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области
Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины. Здравоохранение
134
Упражнения на равновесие, богатый кальцием рацион, комплексный подход к сбережению здоровья.
12 апреля 2023, 14:41
Минздрав СО: рекомендации врача по медицинской профилактике для людей старшего возраста
Упражнения на равновесие, богатый кальцием рацион, комплексный подход к сбережению здоровья. Здравоохранение
174
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.
11 апреля 2023, 21:13
Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники. Здравоохранение
434
Здравоохранение
С начала года фельдшеры и врачи общей практики выполнили на новых машинах более 700 выездов к пациентам.
12 апреля 2023  16:55
Медработники в отдаленных селах Кошкинского района оказывают помощь жителям на новом автотранспорте
155
Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины.
12 апреля 2023  16:44
Состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области
145
Упражнения на равновесие, богатый кальцием рацион, комплексный подход к сбережению здоровья.
12 апреля 2023  14:41
Минздрав СО: рекомендации врача по медицинской профилактике для людей старшего возраста
186
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.
11 апреля 2023  21:13
Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы
436
Об этом рассказывает главный внештатный специалист по дошкольно-школьной медицине министерства здравоохранения Самарской области Инна Шадрина.
11 апреля 2023  14:20
Как формировать культуру питания в семье и почему это важно для будущего ребёнка
444
Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка
11 апреля 2023  09:34
Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка
378
В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».
10 апреля 2023  21:13
В поселке Прибой Безенчукского района обновляется офис врача общей практики
611
Начинать заниматься физкультурой врач рекомендует постепенно.
9 апреля 2023  14:19
Тольяттинский врач-реабилитолог: «Физическая активность столь же необходима для развития ребенка как хорошее питание и сон»
943
6 жителям города Снежное врачи в Клиниках СамГМУ провели сложнейшие операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов.
7 апреля 2023  17:13
Пациенты из города Снежное ДНР получают высокотехнологичную медицинскую помощь в самарских медучреждениях
985
Всемирный День здоровья - пресс-релиз проекта Роспотребнадзора
7 апреля 2023  10:27
Всемирный День здоровья - пресс-релиз проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание"
717
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6282
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17833
Весь список
В центре внимания
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023  16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
167
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023  15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
411
Меняется расписание на переправе
12 апреля 2023  13:38
Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"
183
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики
12 апреля 2023  12:46
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики
246
Сетевые организации региона приняли меры по повышению безопасности электроэнергетических объектов в паводок
12 апреля 2023  12:17
Сетевые организации региона приняли меры по повышению безопасности электроэнергетических объектов в паводок
244
Весь список