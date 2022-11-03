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Медработники Самарского региона активно выписывают электронные рецепты

3 ноября 2022 12:54
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Медработники Самарского региона активно выписывают электронные рецепты

Врачи Самарской городской больницы №4 выписали пациентам более 10 тысяч электронных рецептов на лекарственные препараты.  Это стало возможным благодаря пилотному проекту, который с 2022 года реализуется в регионе.  Как отмечают медработники, выписка рецептов в электронном виде помогает оптимизировать рабочий процесс и удобна для пациентов. 

Напомним, благодаря внедрению в рамках национального проекта «Здравоохранение» единой медицинской информационной системы в медучреждениях Самарской области и реализации в 2022 году пилотного проекта с компанией «Первый электронный рецепт», все врачи получили возможность прямо на своих рабочих местах выписывать электронные рецепты.

Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. С начала запуска проекта врачами уже выписано более 122 тысяч электронных рецептов.

Сотрудники учреждений здравоохранения выписывают рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе. Пациентам доступно мобильное приложение «Мой рецепт». Все рецепты сохраняются в базе данных, благодаря чему в любое время можно проверить наименование и дозировку назначенных препаратов.

«Врач на своем рабочем месте при обращении пациента сразу может выписать рецепт в электронном виде, — пояснил заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарской городской больницы №4 Максим Золотов. — Пациент в специальном приложении получает все выписанные ему электронные рецепты. В аптеке он предоставляет QR-код из приложения, провизор его сканирует и получает рецепт. Работа в этом направлении позволила нам оптимизировать рабочий процесс. Сократился объем работы с бумажной документацией, поэтому, пока врач общается с пациентом, медицинская сестра может оформить электронный рецепт в информационной системе».

Как отмечают специалисты, благодаря электронным рецептам пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт, ошибиться с названием препарата или дозировкой.

Для аптек сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, помогает точно определить необходимый для отпуска препарат и его аналоги, повышает эффективность формирования запасов лекарств.

Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, а также скачать приложение можно на сайте министерства здравоохранения региона.

 

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