Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Медработники Красноярской больницы оказывают неотложную помощь на новых автомобилях

6 ноября 2025 13:28
199
Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи.

В Красноярскую центральную районную больницу поступило два автомобиля – Lada Granta и «ГАЗ Соболь». Автопарк обновился благодаря национальному проекту"Продолжительная и активная жизнь".

Новые машины задействованы для оказания неотложной медицинской помощи и транспортировки пациентов в медицинские учреждения для плановой и экстренной госпитализации. Всего в медучреждении 26 автомобилей.

«Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи. На новых авто уже совершили более тысячи выездов, – подчеркнул главный врач Красноярской больницы Александр Крятов. – Новые автомобили помогают нам быстрее и эффективнее оказывать неотложную медицинскую помощь, своевременно доставлять пациентов на госпитализацию в областные медучреждения. Это напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи для жителей нашего района».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

Новости по теме
06 ноября 2025, 16:30
21
05 ноября 2025, 22:49
577
05 ноября 2025, 19:36
526
Здравоохранение
6 ноября 2025  13:28
5 ноября 2025  22:49
5 ноября 2025  19:36
5 ноября 2025  13:44
5 ноября 2025  12:35
5 ноября 2025  10:49
3 ноября 2025  17:04
1 ноября 2025  17:10
1 ноября 2025  16:17
1 ноября 2025  11:37
6 ноября 2025  14:45
5 ноября 2025  20:35
5 ноября 2025  14:59
1 ноября 2025  17:30
31 октября 2025  11:54
