Медработники Красноярской больницы оказывают неотложную помощь на новых автомобилях

В Красноярскую центральную районную больницу поступило два автомобиля – Lada Granta и «ГАЗ Соболь». Автопарк обновился благодаря национальному проекту"Продолжительная и активная жизнь".

Новые машины задействованы для оказания неотложной медицинской помощи и транспортировки пациентов в медицинские учреждения для плановой и экстренной госпитализации. Всего в медучреждении 26 автомобилей.

«Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи. На новых авто уже совершили более тысячи выездов, – подчеркнул главный врач Красноярской больницы Александр Крятов. – Новые автомобили помогают нам быстрее и эффективнее оказывать неотложную медицинскую помощь, своевременно доставлять пациентов на госпитализацию в областные медучреждения. Это напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи для жителей нашего района».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей.

Фото: минздрав СО