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Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»

16 апреля 2024 17:56
151
В преодолении стресса значимую помощь оказывают наши здоровые привычки.

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

«Мы сталкиваемся с различными стрессовыми ситуациями почти каждый день. Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами.

Многое зависит от того, как мы сможем настроить свои мысли. Ведь именно наше восприятие ситуации, наши оценочные суждения влияют на эмоции, и определяют наше поведение и эмоциональное состояние в целом.

В преодолении стресса значимую помощь оказывают наши здоровые привычки.

Замечайте и останавливайте поток негативных или тревожных мыслей. Подумайте о том, что хорошего случилось, например, в течение дня или недели. И тогда начнёт восстанавливаться эмоциональный баланс и реальная картина мира.

Ограничивайте информационный поток. Это одна из самых полезных привычек современного человека. Отключайте на некоторое время в течение дня и особенно перед сном мессенджеры.

Следуйте распорядку дня. Привычные действия помогают вернуть ощущение стабильности и безопасности.

Двигайтесь. Достаточно получасовой пешей прогулки, небольшой зарядки.

Обязательно оставляйте время для своих любимых дел. Хобби - это источник сил и душевной гармонии.

Если вам трудно справиться со своими переживаниями самостоятельно, то обратитесь за помощью к специалистам - психологу или психиатру".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Мероприятия

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В преодолении стресса значимую помощь оказывают наши здоровые привычки.
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