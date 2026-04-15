Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Вячеслав Федорищев поздравил специалистов по радиоэлектронной борьбе ВС России с профессиональным праздником

Уважаемые специалисты по радиоэлектронной борьбе

Вооруженных Сил России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Установленный Указом Президента России в 2006 году, этот праздник посвящен людям, которые средствами РЭБ оберегают жизни наших воинов и мирных граждан, защищают промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры.

Надежно противодействуя высокотехнологичным системам управления, связи и разведки противника, войска РЭБ вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала нашей страны. Поэтому совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства.

Особенно востребованы специалисты радиоэлектронной борьбы в условиях проведения специальной военной операции. В истории военного дела еще не было боевых действий, в которых роль войск РЭБ была бы настолько важной и во многом определяющей исход вооруженного противоборства.

Уважаемые товарищи, благодарю вас за мужество и высочайший профессионализм, преданность своему призванию, самоотверженность при выполнении служебного долга.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых высот в овладении ратным мастерством и профессиональной выучкой, успеха в решении поставленных перед вами задач!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

