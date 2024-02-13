Медики Самарского региона зафиксировали вспышку коклюша

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Эту бактериальную инфекцию называют также «стодневным», «лающим» или «собачьим» кашлем.

— В декабре 2023 года коклюш официально подтвердили у 178 жителей Самарской области. Для сравнения: в декабре 2022 года больных с таким диагнозом в регионе было всего двое, — следует из доклада Самарастата. — За год заболеваемость увеличилась в 89 раз.

Для них этот кашель в буквальном смысле может стать убийственным. Во время приступов у малышей возникает временная остановка дыхания, а осложнения от инфекции грозят летальным исходом, пишет 63.ру.

Приступы кашля при коклюше бывают настолько сильными, что лопаются сосуды в глазах, открываются носовые кровотечения, рвется уздечка языка и даже ломаются ребра. Среди осложнений этой инфекции чаще всего встречаются пневмония, синусит, отит, энцефалопатия и кровоизлияния в мозг.

Прививка от коклюша внесена в нацкалендарь. Вакцину от инфекции ставят в 3, 4,5, 6 и 18 месяцев.

Эта бактериальная инфекция очень заразна. В начале осени в Самарской области диагноз «коклюш» врачи поставили 105 жителям региона, а в августе 2023 года зараженных этой инфекцией было 56.