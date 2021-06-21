Медики призывают сделать прививки от коронавируса до наступления осени

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На сегодняшний день в Самарской области прививки от COVID-19 сделали более 468 тысяч жителей, из них почти 390 тысяч полностью завершили вакцинацию.

Медицинские работники призывают жителей региона сделать прививку против новой коронавирусной инфекции до наступления осени.

«Своим пациентам мы рекомендуем прививаться в тот период времени, когда идет самый благополучный сезон года по температуре, влажности, погодным условиям, - рассказала главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Делать прививку лучше всего в летнее время, пока не наступил период сезонного гриппа и сезонных инфекций и пока нагрузка на иммунитет во время вакцинации минимальна. Мы нашим пациентам разъясняем, что они смогут защитить свой организм, сделав прививку».

По словам Анны Владимировны, большой пласт работы по приглашению на вакцинацию выполняют участковая служба поликлиники и волонтеры, которые обзванивают пациентов, ведут разъяснительную работу, предоставляют информацию с точным указанием периода работы прививочных кабинетов, разъясняют, как и где можно привиться в выходные дни, что немаловажно для работающих людей. Это делает и средний медперсонал, и студенты-медики, учащиеся колледжа и медицинского университета.

Жительницу областной столицы Елену Алексейко убеждать привиться от опасной инфекции не пришлось, она завершила вакцинацию вместе с членами своей семьи и друзьями. «Мы приверженцы вакцинации – всегда делали прививки от гриппа, - пояснила Елена. - А в этой эпидемиологической ситуации вакцинация - это не просто забота о своем здоровье, но и определенная социальная ответственность. Она необходима для того, чтобы мы создали популяционный иммунитет, думаю, в данной ситуации нужно думать не о себе, а прежде всего о людях старшего поколения. Самочувствие после прививки было отличное. Да все мои родные и знакомые перенесли прививку без проблем. Поэтому я рекомендую всем, кто еще не сделал прививку, позаботиться о себе и своих близких и пройти вакцинацию».

Второй компонент вакцины получила и пациент поликлиники Юлия Шестопалова, которая уверена, что вакцинацию должны пройти все, не только старшее поколение или люди из группы риска, но и молодые граждане, чтобы все общество было защищено: «Вот я сегодня сделала прививку, мне ввели уже второй компонент вакцины. Я не почувствовала никаких неприятных побочных эффектов, все было хорошо. А еще появилось ощущение, что сделано очень важное дело».

На базе Самарской городской клинической поликлиники №15 действует Региональный координационный центр, специалисты центра отвечают на вопросы по вакцинации, которые поступают по номеру 122. Это единый номер, по которому можно обратиться за информацией и со всеми вопросами, а еще – записаться на вакцинацию.