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Медики инфекционных госпиталей региона продолжают оказывают необходимую  помощь пациентам с COVID-19

31 декабря 2022 16:46
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Первый ковидный госпиталь в Самаре  на базе больницы 6 продолжает принимать пациентов.

Медицинские работники инфекционных госпиталей продолжают работать на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Круглосуточно они оказывают необходимую  помощь пациентам с COVID-19.

Первый ковидный госпиталь в Самаре  на базе больницы 6 продолжает принимать пациентов. Сегодня всех врачей, медицинских сестер, сотрудников, которые в новогоднюю ночь будут на страже здоровья жителей, поздравил главврач учреждения Расим Шамсудинов. Он передал коллегам поздравления и подарки от  губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Новый год - это волшебный праздник, который отмечают с родными и близкими. Но наша профессия такова, что многие сотрудники больницы в новогоднюю ночь будут исполнять свой долг на рабочем месте. Я желаю  удачи в Новом году,  чтобы ваши родные всегда вас понимали и поддерживали.  Хочу поздравить и наших пациентов. Самое главное - будьте здоровы! Ведь здоровье – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Мы, в свою очередь, и в новом году будем прилагать максимум усилий, чтобы ваше здоровье сохранить», - отметил Расим Шамсудинович.

«Количество пациентов с коронавирусом не такое большое, как в  предыдущие периоды, но наш труд  по-прежнему актуален. Мы  который год уже встречаем Новый год в "красной зоне".  Очень приятно, что в этот праздничный  день  нас  поздравляют, дарят подарки и  новогоднее настроение!  Поздравляю всех своих коллег и жителей с наступающими праздниками. Призываю всех помнить, что вирусные инфекции опасны своими осложнениями. Берегите себя, соблюдайте все меры инфекционной безопасности и будьте всегда  здоровы!», - подчеркнула врач инфекционного госпиталя Софья Томашевская.

Сегодня подарки от главы региона получили и  специалисты инфекционного госпиталя   Тольяттинской городской клинической больницы 5.
" Мы работаем в современных условиях.  Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в кратчайшие сроки был построен в нашей больнице современный модульный корпус для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на новогодние праздники, в больницах продолжается борьба с COVID-19, ОРВИ, гриппом. Внимание к нам, медикам, в это непростое время особенно ценно",  - отметил заместитель главного врача больницы №5  по инфекционным отделениям Николай  Каравашкин.

"Мы сегодня  с удовольствием от имени губернатора Самарской области  вручили новогодние сюрпризы и  нашим маленьким  пациентам. Глаза детей стали светиться ярче,  уверен, что позитивные эмоции помогут им  скорее поправиться", - рассказал главный врач больницы №5 Тольятти  Алексей  Кирсанов.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Первый ковидный госпиталь в Самаре  на базе больницы 6 продолжает принимать пациентов.
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Медики инфекционных госпиталей региона продолжают оказывают необходимую  помощь пациентам с COVID-19
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