Медики инфекционных госпиталей региона продолжают оказывают необходимую  помощь пациентам с COVID-19

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Медицинские работники инфекционных госпиталей продолжают работать на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Круглосуточно они оказывают необходимую помощь пациентам с COVID-19.



Первый ковидный госпиталь в Самаре на базе больницы 6 продолжает принимать пациентов. Сегодня всех врачей, медицинских сестер, сотрудников, которые в новогоднюю ночь будут на страже здоровья жителей, поздравил главврач учреждения Расим Шамсудинов. Он передал коллегам поздравления и подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



«Новый год - это волшебный праздник, который отмечают с родными и близкими. Но наша профессия такова, что многие сотрудники больницы в новогоднюю ночь будут исполнять свой долг на рабочем месте. Я желаю удачи в Новом году, чтобы ваши родные всегда вас понимали и поддерживали. Хочу поздравить и наших пациентов. Самое главное - будьте здоровы! Ведь здоровье – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Мы, в свою очередь, и в новом году будем прилагать максимум усилий, чтобы ваше здоровье сохранить», - отметил Расим Шамсудинович.



«Количество пациентов с коронавирусом не такое большое, как в предыдущие периоды, но наш труд по-прежнему актуален. Мы который год уже встречаем Новый год в "красной зоне". Очень приятно, что в этот праздничный день нас поздравляют, дарят подарки и новогоднее настроение! Поздравляю всех своих коллег и жителей с наступающими праздниками. Призываю всех помнить, что вирусные инфекции опасны своими осложнениями. Берегите себя, соблюдайте все меры инфекционной безопасности и будьте всегда здоровы!», - подчеркнула врач инфекционного госпиталя Софья Томашевская.



Сегодня подарки от главы региона получили и специалисты инфекционного госпиталя Тольяттинской городской клинической больницы 5.

" Мы работаем в современных условиях. Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в кратчайшие сроки был построен в нашей больнице современный модульный корпус для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на новогодние праздники, в больницах продолжается борьба с COVID-19, ОРВИ, гриппом. Внимание к нам, медикам, в это непростое время особенно ценно", - отметил заместитель главного врача больницы №5 по инфекционным отделениям Николай Каравашкин.



"Мы сегодня с удовольствием от имени губернатора Самарской области вручили новогодние сюрпризы и нашим маленьким пациентам. Глаза детей стали светиться ярче, уверен, что позитивные эмоции помогут им скорее поправиться", - рассказал главный врач больницы №5 Тольятти Алексей Кирсанов.

Фото: минздрав СО