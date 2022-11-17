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Медбрат самарской детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги

17 ноября 2022 18:28
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В Международный день недоношенного ребенка в больнице встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока.

Сегодня в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой в Международный день недоношенного ребенка встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока, – вес некоторых малышей составлял менее 1000 граммов. Благодаря профессиональной команде врачей, их самоотверженности, опыту, малыши живут и успешно развиваются.

Заведующая отделением реанимации интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей больницы имени Ивановой Ирина Садовская отметила большую роль совместных усилий родителей и докторов в успешной реабилитации детей.

«В начале ноября нашему отделению исполнилось 40 лет. За это время мы выходили более 15 тысяч детей. Выхаживание и воспитание недоношенных детей требуют знаний, навыков и ответственности. Врачи и родители – это одна команда, цель которой - вырастить здорового и счастливого человека», - подчеркнула врач.

Среди участников встречи - медбрат больницы Алексей Воеводин. Он родился в 1980 году раньше срока. Ребёнок весил 1350 граммов и 2 месяца находился под наблюдением врачей в больнице имени Ивановой, где на тот момент еще не было создано полноценное отделение реанимации для недоношенных и новорожденных детей. Мальчику несколько раз переливали кровь от его отца.

В школе Алексей понял, что хочет связать жизнь с медициной. В медучилище в 1999 году он решил, что будет оказывать помощь детям. После окончания училища по распределению молодого специалиста направили в детскую областную больницу. С 2001 года он работал медбратом в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. С 2018 года Алексей Воеводин - главный медбрат больницы.

«Сегодня я увидел и своих бывших пациентов, - рассказал Алексей Воеводин. – На встречу пришли тройняшки, которые 10 лет назад выхаживались в отделении реанимации. Я помню их совсем крошками, а сейчас они уже взрослые. Приятно видеть детей, которым мы помогли. На сегодняшний день медицинская помощь недоношенным детям оказывается на высоком уровне, с применением современного оборудования. В больнице организовано поэтапное оказание помощи таким детям. После реанимации дети проходят лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, затем их передают в руки наших медицинских реабилитологов. Они выполняют колоссальную работу вместе с родителями, преодолевая различные трудности».

Для детей мероприятие стало настоящим праздником - их ждали больничные клоуны, с которыми ребята рисовали и танцевали. Их родители общались с врачами, друг с другом, рассказывали о достижениях детей.

Сегодня в регионе ведется большая работа при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова по развитию системы здравоохранения. Особое внимание уделяется детской медицине, внедряются новые технологии в диагностике и лечении, обновляются условия оказания медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

 

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Здравоохранение
В Международный день недоношенного ребенка в больнице встретились врачи и родители с детьми, которые родились задолго до срока.
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