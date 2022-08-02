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Маринэ Гамбарян о том, почему важно ужесточить борьбу с популяризацией вейпов

2 августа 2022 19:34
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Маринэ Гамбарян - руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицин Минздрава РФ.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицин Минздрава России Маринэ Гамбарян о том, почему важно ужесточить борьбу с популяризацией вейпов.

Курение электронных сигарет увеличивает риск:

 - респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма;
 - злокачественных новообразований;
 - заболеваний сердца и сосудов.

"И, что самое страшное, эти продукты служат входными воротами для привлечения к курению детей и подростков, и обеспечению новых поколений курильщиков, со всеми вытекающими последствиями", - отметила Маринэ Гамбарян.

Сейчас у нас в стране реализуется Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу в рамках нацпроекта "Демография". А снижение потребления любых видов табака повлечёт за собой и сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Маринэ Гамбарян - руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицин Минздрава РФ.
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Маринэ Гамбарян о том, почему важно ужесточить борьбу с популяризацией вейпов
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