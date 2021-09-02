Маломобильные и пожилые жители Самарской области могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому

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В Чапаевске сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно на базе поликлинических отделений, где работают 4 прививочных пункта, в круглосуточном пункте вакцинации в приемном отделении Чапаевской центральной городской больницы, в мобильном медицинском комплексе, который передвигается по городу по графику.



«Основной упор мы стараемся делать на вакцинации пожилых людей, жителей в возрасте старше 60 лет, потому что эта группа населения наиболее уязвима как для самой новой коронавирусной инфекции, так и для осложнений от COVID-19, -подчеркнул главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин. - Соответственно, наша первоочередная задача – сделать максимально безопасной жизнь наших пожилых граждан. Для этого Чапаевская центральная городская больница принимает все возможные меры. На прививку граждан приглашает участковая служба, наши специалисты обзванивают пациентов старше 60 лет, приглашая их сделать прививки, мы активно выходим на дом для вакцинации лиц этой группы. Люди старше 60 лет могут и сами обратиться по телефону в регистратуру больницы и записаться на вакцинацию на дому. Бригада выедет к ним и сделает прививку. Ждем на вакцинацию всех наших пациентов, всех жителей города Чапаевска».



Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.



Заявку на выезд мобильной прививочной бригады на дом могут оставить маломобильные и пожилые жители Самарской области, обратившись по телефону поликлиники.

Фото: оперштаб СО