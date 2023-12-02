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«Лучший участковый педиатр»: педиатру из Самары вручили награду победителя Всероссийского конкурса врачей

2 декабря 2023 16:28
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Врач-педиатр Юлия Савостина заботится о здоровье маленьких пациентов более 26 лет. 

Сегодня на Конгрессе «Национальное здравоохранение — 2023» состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса врачей.

Среди них — врач Самарской больницы № 6 Юлия Савостина. Юлия Валериевна стала победителем в номинации «Лучший участковый педиатр».

Награду специалисту вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, врач-педиатр Юлия Савостина заботится о здоровье маленьких пациентов более 26 лет. 

 «На мое  решение стать врачом  повлияла бабушка, которая   работала фельдшером, — делилась врач после объявления итогов конкурса. — Уже в школе я поняла, что хочу стать врачом-педиатром. После интернатуры продолжила обучение в стенах Самарской городской больницы №6. Влиться в профессию помогли и  коллеги, с которыми на протяжении уже многих лет работаем вместе. На протяжении всего детства и юношества до 18 лет мы наблюдаем  за  взрослением и  формированием ребенка.  Я работаю на одном участке с 1998 года, многие мои пациенты уже создали свои семьи, и сегодня я оказываю помощь уже новым  поколениям детишек», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Теги: Медицина Самара

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Здравоохранение
Врач-педиатр Юлия Савостина заботится о здоровье маленьких пациентов более 26 лет. 
2 декабря 2023  16:28
«Лучший участковый педиатр»: педиатру из Самары вручили награду победителя Всероссийского конкурса врачей
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