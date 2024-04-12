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Краснодарские хирурги пришили четырехлетнему ребенку лицо, которое откусила собака

12 апреля 2024 20:42
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Ребенка оперировали на протяжении 12 часов и всё прошло успешно.

Краснодарские хирурги провели уникальную операцию и пришили четырехлетнему ребенку лицо, которое откусила собака, пишут "Известия" со ссылкой на kuban.aif.ru.

Несчастный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Животное напало на малыша, когда он полез за попавшим в собачью будку мячом. Напавшая на него собака оторвала мальчику нос, откусила часть рта и выгрызла щеку.

Ребенка и помещенные в банку части лица срочно доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре. Операцию по восстановлению лица провел хирург Алексей Дикарев со своей командой уже спустя восемь часов после происшествия.

Отмечается, что ребенка оперировали на протяжении 12 часов и всё прошло успешно. Сейчас мальчик восстанавливается спустя три недели после операции, его лицо продолжает заживать.

Уникальную операцию теперь обсуждают ведущие хирурги России и мира. Как отметил сам Дикарев, реплантация лица до этого ни разу не проводилась в России. Альтернативой данной операции могла бы стать трансплантация лица от другого человека, но в данном случае мальчику пришлось бы всю жизнь принимать лекарства.

Врач подчеркнул, что в настоящее время ребенок в стабильном состоянии, лоскут прижился на 70–75%.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Россия

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