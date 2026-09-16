В России к 2035 году создадут семь мультирежимных учреждений ФСИН

Семь современных мультирежимных учреждений ФСИН, которые должны прийти на смену старым исправительным колониям, планируют построить в России до 2035 года. Об этом говорится в новой редакции федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)", которую изучил корреспондент ТАСС.

Каждое из таких учреждений будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима.

"Программой планируются выполнение проектных работ и последующие строительство <...> семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5 380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест", - говорится в новой редакции ФЦП, утвержденной 20 августа. В прежней редакции речь шла лишь о трех учреждениях объединенного типа (УОТ).

Новые учреждения построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и два на Дальнем Востоке - в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из них будет рассчитано на 3 тыс. мест (в Херсонской области - на 2,5 тыс.).

Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году, в Калужской области - к 2031 году, остальные пять планируют открыть к 2035 году.