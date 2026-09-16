Тольяттинец похитил 20 плиток шоколада

В начале августа текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что в дневное время неизвестный похитил с прилавка 20 плиток шоколада.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели торговый зал, изучили записи с камер видеонаблюдения и необходимую документацию. Эксперты обнаружили и изъяли на различных поверхностях следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по базам данных МВД России полицейские установили совпадение изъятых следов со сведениями ранее судимого за имущественные преступления мужчины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя. В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенные сладости он продал прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверять возможную причастность подозреваемого к совершению аналогичных хищений на территории города.