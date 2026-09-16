В России представили новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс РФ представил на Международном фестивале молодежи новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщили в пресс-службе министерства.

Знак выполнен в виде синего квадрата с белой буквой "P", в правом нижнем углу которого размещено стилизованное изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком предусмотрена дополнительная табличка с тем же символом, пишет ТАСС.

"В июле мы спросили вас, наших подписчиков, каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе приняли участие почти 4 тыс. человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков", - отметили в министерстве.

Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения. Следующим этапом станет внесение необходимых изменений в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды, сообщили в ведомстве.