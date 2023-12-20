Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь

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Президент поручил довести продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году. Однако сегодня эта цель поставлена под угрозу, считают в Общественной палате (ОП). Кроме объективных причин, главная из которых — пандемия, есть и субъективные, считают эксперты. Это в первую очередь огромная смертность мужского населения от алкоголя и табака. Ежегодно вредные привычки уносят жизни до 400 тысяч трудоспособных мужчин, утверждают в ОП. Снизить смертность и увеличить продолжительность жизни эксперты предложили за счет комплекса мер, которые записали в докладе «Демография-2030».



В Общественной палате предложили ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30 процентов, предназначенных для употребления внутрь.

Для этого, по мнению общественников, необходимо ограничить время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. Кроме того, нужно повысить их стоимость, доведя ее до минимальной цены на водку, отмечается в докладе.

Отметим, что к аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник, вокруг которого в последнее время было много шума. Теоретически под это определение могут попасть и сердечные корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита, стоматита, воспаления десен.



Тема ограничения продаж спиртосодержащих жидкостей, как и повышения их стоимости, в России поднимается не впервые. Такие меры, например, уже вводились после отравления 78 человек в Иркутске в декабре 2016 году концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом.

При этом, по мнению члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, в таких вопросах важно не выплеснуть вместе с водой ребенка.

«Новые запреты, под которые могут попасть и популярные медицинские препараты, приведут к тому, что мы получим массовый протест от общества. Конечно, такая мера не будет реализована. Но она оставит неприятное послевкусие», — сказал депутат «Парламентской газете».