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Коллектив Приволжской центральной районной больницы пополнили 7 участников программы «Земский доктор»

21 февраля 2023 14:56
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Большинство медработников переехали в Приволжский район из Самары.

 За последний год коллектив Приволжской центральной районной больницы пополнили 7 участников программы «Земский доктор» — три врача-терапевта, врач-педиатр, врач-стоматолог, врач-невролог, врач- анестезиолог-реаниматолог. Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.

Большинство медработников переехали в Приволжский район из Самары.

 «Здесь очень красиво, сама природа задает более спокойный ритм жизни, — отмечает врач-невролог Алена Мигалина. — При этом есть все, что нужно для семьи с детьми, в частности много доступных секций и кружков для развития ребёнка. Нам предоставили служебное жилье, ребенка помогли устроить в детский сад. Коллеги очень тепло, по-душевному относятся, мы всегда на связи. Выплату благодаря участию в программе я получила повышенную, поскольку район считается отдаленным. С помощью этих средств мы погасили ипотечный кредит».

Программа «Земский доктор» помогла решить жилищный вопрос и врачу-анестезиологу-реаниматологу Приволжской больницы Викентию Глухову. Молодой специалист проходил обучение в СамГМУ, а в 2022 году вернулся в родной поселок.

 «В медицину я пошел по стопам родителей: мой отец — врач, мама — медсестра, — рассказал Викентий Сергеевич. — Поступил на обучение по целевому договору, затем учился в ординатуре, параллельно с этим работал в Самаре. Теперь оказываю помощь жителям своего района. Выплату — 1,5 млн рублей — уже направил на покупку недвижимости».

 «Всего в 2022 году к нам пришли 7 врачей, все они стали участниками программы "Земский доктор". Совместно с муниципалитетом всех обеспечили жильем, а также выплатили "подъемные" на комфортное обустройство», — пояснил главный врач Приволжской центральной районной больницы Антон Денчик.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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