Я нашел ошибку
Главные новости:
В программу которого войдут два одноактных балета.
Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт
В соревнованиях приняли участие 16 команд.
В Самарской области прошла областная спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями
В ходе пьяной ссоры он нанес своему знакомому удар колюще-режущем предметом в область грудной клетки.
Житель Безенчукского района арестован по подозрению в убийстве знакомого
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами.
В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С.
21 мая в Самарской области без осадков, до +25°С
В поисковых работах было задействовано 8 спасателей.
На Волге около села Усолье утонул рыбак
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.
«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района
Для ранней диагностики налажена работа по  повышению  охвата населения тестированием на ВИЧ.
В Самарской области принимаются комплексные меры по противодействию ВИЧ-инфекции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт

20 мая 2024 21:56
125
В программу которого войдут два одноактных балета.

Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт, в программу которого войдут два одноактных балета. 6+

А учащиеся школы Самарского хореографического училища для юных зрителей покажут детский дивертисмент «Дюймовочка» по сказке Ханса Кристиана Андерсена. Постановку можно будет посмотреть  29 мая в 16.30 и 18.30 на сцене Самарского театра оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича.

Музыка к спектаклю создал талантливый белорусский композитор Олег Ходоско. Балетмейстерская работа Марины Вежновец заслуженной артистки Республики Беларусь. Детский дивертисмент «Дюймовочка» – это история о невероятных приключениях крошечной девочки, появившейся из цветочного бутона.  А 30 мая в 18.30 – на сцене театра оперы и балета состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища. В картине «Подводное царство» зрители увидят Царицу вод, прекрасных Жемчужин, Медуз и других обитателей моря. В первом отделении красочные сценические образы, красивая классическая музыка перенесут зрителей в морские глубины с его чудесными обитателями.

Во втором отделении зрителям будет представлен балет Андре Мессаже «Два голубя». Хореография Луи Мерант. Постановка и новая редакция — Юрий Бурлака. Концертная программа пройдёт в сопровождении оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича. Дирижер Алишер Бабаев.

«Мы приглашаем дорогих зрителей посетить концерт всей семьёй, программа включает не только красочные и музыкальные балеты, она будет познавательной и интересной для всех возрастов.

В Гала-концерте вновь будет представлено классическое наследие балетного театра.

И для юных артистов и для зрителей это будет путешествие в 19 век, когда по всеми любимой сказке Петра Ершова «Конёк Горбунок» композитор Цезарь Пуни и балетмейстер Артур Сен-Леон поставили одноимённый балет.

Зрителям будет представлена картина «Подводное царство» с красочными образами морских звезд и жемчужин, каскадом интересных, живописных классических танцев.

Во втором отделении отправимся в Париж, зрители побывают на «вечере французской хореографии» и увидят сюиту из балета «Два голубя».

Это будет очень музыкальный и красочный праздник хореографии в сопровождении оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича», – поделилась директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами.
20 мая 2024, 20:23
В Самаре поощрили школьниц, которые заняли призовые места во Всероссийской транспортной олимпиаде–2024
Представительницы одной из самарских команд под названием «Самарский импульс» стали призерами. Образование
215
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С.
20 мая 2024, 20:18
21 мая в Самарской области без осадков, до +25°С
В Самаре температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +22, +24°С. Экология
111
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО.
20 мая 2024, 19:27
«Забота рядом»: врачи Самарского госпиталя для ветеранов войн проконсультировали жителей Волжского района
Всего помощь получили 49 пациентов с хроническими заболеваниями и члены семей участников СВО. Здравоохранение
170
В центре внимания
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
235
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
1015
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
275
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
247
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
632
Весь список