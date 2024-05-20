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Студенты и выпускники Самарского хореографического училища представят Гала-концерт, в программу которого войдут два одноактных балета. 6+

А учащиеся школы Самарского хореографического училища для юных зрителей покажут детский дивертисмент «Дюймовочка» по сказке Ханса Кристиана Андерсена. Постановку можно будет посмотреть 29 мая в 16.30 и 18.30 на сцене Самарского театра оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича.

Музыка к спектаклю создал талантливый белорусский композитор Олег Ходоско. Балетмейстерская работа Марины Вежновец заслуженной артистки Республики Беларусь. Детский дивертисмент «Дюймовочка» – это история о невероятных приключениях крошечной девочки, появившейся из цветочного бутона. А 30 мая в 18.30 – на сцене театра оперы и балета состоится Гала-концерт студентов и выпускников Самарского хореографического училища. В картине «Подводное царство» зрители увидят Царицу вод, прекрасных Жемчужин, Медуз и других обитателей моря. В первом отделении красочные сценические образы, красивая классическая музыка перенесут зрителей в морские глубины с его чудесными обитателями.

Во втором отделении зрителям будет представлен балет Андре Мессаже «Два голубя». Хореография Луи Мерант. Постановка и новая редакция — Юрий Бурлака. Концертная программа пройдёт в сопровождении оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича. Дирижер Алишер Бабаев.

«Мы приглашаем дорогих зрителей посетить концерт всей семьёй, программа включает не только красочные и музыкальные балеты, она будет познавательной и интересной для всех возрастов.

В Гала-концерте вновь будет представлено классическое наследие балетного театра.

И для юных артистов и для зрителей это будет путешествие в 19 век, когда по всеми любимой сказке Петра Ершова «Конёк Горбунок» композитор Цезарь Пуни и балетмейстер Артур Сен-Леон поставили одноимённый балет.

Зрителям будет представлена картина «Подводное царство» с красочными образами морских звезд и жемчужин, каскадом интересных, живописных классических танцев.

Во втором отделении отправимся в Париж, зрители побывают на «вечере французской хореографии» и увидят сюиту из балета «Два голубя».

Это будет очень музыкальный и красочный праздник хореографии в сопровождении оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича», – поделилась директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина.

Фото: минкульт СО