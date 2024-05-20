Новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен лишь выпускникам 2024 года

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Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024 года, сообщил депутат ГД Александр Мажуга в своем Telegram-канале, перредает РИА Новости.

"Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля. Он будет доступен только выпускникам 2024 года", - написал он.

Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.