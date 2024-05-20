Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 

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По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

20 мая планируется заменить запорную арматуру на сетях на площади Чапаева. Для этого с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: Пл. Чапаева,1; ул. Вилоновская, 1, 2, 2а, 4а; ул. Фрунзе, 167а, 171, 173, 175, 177, 179, 181.

Адрес установки бойлера: пл. Чапаева, 1.

21 мая будут установлены вводные проставки диаметром 300 мм на ул. Вольской. Для проведения работ понадобится отключить холодную воду с 09:00 до 11:55 по адресам: ул. Вольская, 81, 83, 85; Томашевский тупик, 3; Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13; ул. Свободы, 92; ул. Калинина, 14.

Также в этот день планируется заменить пожарный гидрант на ул. Прожекторной. С 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: частный сектор по Карельский пер., 4-16; ул. Экспериментальной, 2-20; ул. Прожекторной, 16-20.

Адрес установки бойлера: Прожекторная/ Карельский пер.

22 мая планируется заменить задвижку диаметром 200 мм по ул. Ново-Садовой. Для этого с 10:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Ново-Садовая, 250, 246.

Также в этот день запланирован ремонт 11 запорных арматур по ул. Урицкого. С 11:00 до 13:55 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Урицкого, 28, 30; ул. Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15 ,19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

23 мая будет заменена задвижка диаметром 600 мм по ул. Республиканской. В связи с этим холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 23.05 до 02:00 24.05 по адресу ул. Республиканская, 106.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.