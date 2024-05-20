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Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов

20 мая 2024 12:59
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Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов

 

В понедельник, 20 мая, на еженедельном совещании в Администрации Глава Самары Елена Лапушкина представила Виталия Демидова. С марта 2024 года он занимает пост заместителя руководителя Департамента градостроительства. Теперь он будет совмещать эту должность с должностью руководителя Департамента.

Виталий Демидов окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И. Микояна по специальности инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство. С 2010 по 2013 годы Виталий Демидов занимал пост заместителя руководителя Комитета градостроительства и архитектуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, руководителя управления городского дизайна и инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара. Затем был назначен руководителем управления архитектуры градостроительства Департамента капитального строительства и архитектуры Администрации городского округа Новокуйбышевск – главным архитектором.
В марте 2024 года Виталий Юрьевич стал заместителем руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара.

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